Американские студенты могут сварить пиво на Луне

Отметим, что победители конкурса получат возможность отправить собственный проект на Луну в конце текущего года. Команда TeamIndus смогла победить в конкурсе на создание лунохода, после чего получила премию под названием Google Lunar XPRIZE. Теперь аппарат победителей будет мягко приземляться на лунную поверхность, а также передвигаться по Луне для передачи в наземный центр снимков и видеозаписей высокого разрешения. Получив грант в размере $1 млн, TeamIndus провела уже свой конкурс Lab2Moon, для участия в котором пригласила студентов.Победителям предоставят возможность реализовать собственный проект при помощи аппарата, который будет доставлен на Луну 28 декабря этого года. Большой интерес вызвал проект, проверяющий способность дрожжей продолжать жизнедеятельность на Луне. В случае положительного ответа дрожжи смогут использоваться для получения продуктов питания при длительных космических перелетах.Для своего проекта студенты создали специальную трехкамерную капсулу, содержащую все необходимое для изготовления пива. Одна камера будет заполнена суслом, вторая - дрожжами. После доставки капсулы на Луну, клапан будет открыт, а компоненты смешаются. В случае успешного изготовления пива откроется третий клапан, в который удалят остатки дрожжей. Весь контроль процесса проведут не за счет измерения плотности, что характерно для обычных условий, а по уровню давления в капсуле, которую для этой цели оснастят несколькими датчиками.

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