Hitman получит поддержку HDR, в том числе на PC

31 января обладатели PC, Xbox One S, PlayStation 4, PlayStation Pro смогут скачать обновление для Hitman. Теперь игра получит поддержку режима HDR (High Dynamic Range). Информация предоставлена разработчиками IO Interactive.
«Только вообразите, главный герой стоит в комнате, погруженной во тьму. Его взгляд устремлен в окно, за которым виден яркий свет. Без поддержки HDR невозможно разобрать, что находится за окном, но с новыми возможностями, можно разглядеть все до мельчайших деталей. Или, к примеру, невозможно представить солнце ярче белоснежного бумажного листа. С HDR оно не просто стало ярче, оно может ослепить, словно находишься в реальном мире», - рассказал Андерс Вэнг Кристенсен, программист IOI.
Стоит отметить, что 31 января будет представлена дисковая версия Hitman, включающая весь первый сезон, поддержку 4K и другие улучшения графики.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172886-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.