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Hitman получит поддержку HDR, в том числе на PC

31 января обладатели PC, Xbox One S, PlayStation 4, PlayStation Pro смогут скачать обновление для Hitman. Теперь игра получит поддержку режима HDR (High Dynamic Range). Информация предоставлена разработчиками IO Interactive.

Hitman получит поддержку HDR, в том числе на PC


«Только вообразите, главный герой стоит в комнате, погруженной во тьму. Его взгляд устремлен в окно, за которым виден яркий свет. Без поддержки HDR невозможно разобрать, что находится за окном, но с новыми возможностями, можно разглядеть все до мельчайших деталей. Или, к примеру, невозможно представить солнце ярче белоснежного бумажного листа. С HDR оно не просто стало ярче, оно может ослепить, словно находишься в реальном мире», - рассказал Андерс Вэнг Кристенсен, программист IOI.

Стоит отметить, что 31 января будет представлена дисковая версия Hitman, включающая весь первый сезон, поддержку 4K и другие улучшения графики.


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