Hitman получит поддержку HDR, в том числе на PC

«Только вообразите, главный герой стоит в комнате, погруженной во тьму. Его взгляд устремлен в окно, за которым виден яркий свет. Без поддержки HDR невозможно разобрать, что находится за окном, но с новыми возможностями, можно разглядеть все до мельчайших деталей. Или, к примеру, невозможно представить солнце ярче белоснежного бумажного листа. С HDR оно не просто стало ярче, оно может ослепить, словно находишься в реальном мире», - рассказал Андерс Вэнг Кристенсен, программист IOI.Стоит отметить, что 31 января будет представлена дисковая версия Hitman, включающая весь первый сезон, поддержку 4K и другие улучшения графики.

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