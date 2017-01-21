Эксперты представили рейтинг регионов РФ по объему продаж авто

Эксперты агентства "Автостат" организовали исследование, которое помогло им распределить регионы РФ с наиболее внушительными объемами продаж легковых авто. Уже традиционно лидерскую позицию в списке занимает торговая площадка Москвы.
Как отмечают эксперты в данной сфере, в течение 2016 года на просторах Москвы было реализовано свыше 200 тысяч авто, что говорит о имевшем место падении продаж на 0,6%. Несмотря на это столице удалось заполучить в сумме 16% от всего отечественного рынка. На просторах Подмосковья на протяжении 12 месяцев удалось продать только 97,5 тысяч авто, то есть позиции региона упали на 3,3%. Что до третьего места, тот тут с конечным результатом в 85,6 тысяч проданных экземпляров разместился Сантк-Петербург, нарастивший за год продажи всего на 3%. Среди нестолтичных рынков лидером признан Татарстан с итогом более 59 тысяч авто, а далее следует Кубань с результатом 48,7 тысяч единиц авто. Помимо прочего, в рейтинге оказались Башкортостан, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области.
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