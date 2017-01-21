Мини-компьютер Intel Compute Card превратится в планшет и ноутбук

Разработчики планируют расширить возможности устройства размером с банковскую карту. Для этого будут созданы специальные станции с сенсорным экраном и специальным разъемом для подключения модуля. К устройству также можно будет подключить клавиатуру.Кроме того, участники проекта NexDock обещают добавить откидную подставку и отсек для расширительных устройств. Дата выхода оригинальных планшетов и ноутбуков пока остается неизвестной.

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