Мини-компьютер Intel Compute Card превратится в планшет и ноутбук. Проект будет реализован с помощью станций NexDock.
Разработчики планируют расширить возможности устройства размером с банковскую карту. Для этого будут созданы специальные станции с сенсорным экраном и специальным разъемом для подключения модуля. К устройству также можно будет подключить клавиатуру.
Кроме того, участники проекта NexDock обещают добавить откидную подставку и отсек для расширительных устройств. Дата выхода оригинальных планшетов и ноутбуков пока остается неизвестной.
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