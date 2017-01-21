Озвучены ТОП-5 самых популярных пабликов «ВКонтакте»‍

В сети появился список пяти самых популярных пабликов во "ВКонтакте", который составлен экспертами в зависимости от числа подписчиков и известности в интернете. На первых строчках традиционно разместились музыкальные и развлекательные группы.
Очень часто наиболее популярными в сети оказываются музыкальные страницы и в соцсеть "ВКонтакте" это не обошло стороной. По состоянию на январь 2017 года наиболее популярным пабликом оказался "Новинки музыки 2017", который насчитывает более 11 миллионов подписчиков. Группа "Киномания" с 9,5 миллионами фолловеров предлагает разнообразные фильмы, а тройку лидеров замыкает развлекательный паблик "Смейся до слез" с аналогичным числом участников. Пятерку лидеров замыкают юмористические группы почти с одинаковым числом подписчиков. Эксперты отметили, что в сети "ВКонтакте" становится более популярным паблик, посвященный самой компании. Стремительно развиваются и группы с научным и техническим уклонам, а также посвященные кулинарии и "лайфакам".
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