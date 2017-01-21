Ученые из России нашли способ освещать ночью Землю из космоса

Специалисты полагают, что подобные системы предоставят возможность продлить суммарную продолжительность светового дня, а также скорректировать спектр светового потока. Построена уникальная система на основе комических аппаратов-рефлекторов, оборудованных специальными отражателями. Такие объекты располагаются непосредственно на околоземной орбите. Предложить пути реализации проекта ученые намереваются в ходе Академических чтений по космонавтике, где будет изучена безопасность работы таких спутников, а также трудности, возможные в процессе эксплуатации.Представители "Энергии", кроме того, намереваются снижать отраженную ультрафиолетовую радиацию, а также синий свет, что поможет избежать сбоя биологических реакций. Последние спровоцированы искусственным ночным освещением.

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