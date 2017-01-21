Рентгеновский телескоп eRosita доставлен из Германии в Россию

20 января из Германии в Москву на транспортном самолете Boeing 747 доставлен телескоп eRosita. Он будет запущен в космическое пространство в составе «Спектр-РГ». Информация появилась в СМИ.
25 января рентгеновский телескоп прибудет в НПО Лавочкина, где пройдет необходимые тесты и подготовку к пуску, запланированному на весну 2018 года. Российские специалисты несколько лет переносили запуск обсерватории, вызвав вопросы коллег из Германии. Только в декабре прошлого года было решено провести запуск в марте 2018 года. Также произошла замена ракеты-носителя «Зенит» (Украина) на «Протон-М».
«Проект, над которым работали более ста человек, был запущен в 2007 году. Наконец eRosita доставлен в Россию и это для команды волнующий момент», - рассказал руководитель проекта Питер Предел.
В состав «Спектр-РГ» входят два телескопа: ART-XC (РФ) и eRosita, которые проведут обзор неба в рентгеновском излучении. Ученые рассчитывают открыть порядка 3 млн ядер галактик и 150 тыс. скоплений галактик.
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