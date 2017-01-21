Компания Electronic Arts анонсировала EA Play 2017 для геймеров

Исходя из анализа экономической ситуации, то объём рынка игр в мире достиг более 100 миллиардов долларов. Каждый год на 1/10 этот показатель увеличивается. Специалисты уверены, далее будет лишь больше и лучше. Они считают, что уже пора создавать специальные конференции, форумы, мероприятия для своих игр самим разработчикам.В «Голливуд-Палладиуме» состоится такой конгресс EA Play 2017. В рамках этого мероприятия компания решила ознакомить геймеров с различными разработками, обновлениями и интересными особенностями игр. Также будут раскрыты секреты по поводу проекта Visceral Games, который связан со «Звёздными войнами». Игрокам представят трейлер Star Wars Battlefront-2.

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