Российские ученые вырастили на МКС мух-дрозофил

На Международной космической станции (МКС) появились мухи-дрозофилы. Насекомых в такой непривычной среде вырастили российские ученые. Информация со ссылкой на заявление Ирины Огневой, доктора физико-математических наук, появилась в СМИ.
Ученые провели исследование, в рамках которого разрабатывали защитные механизмы живых организмов, способных обратить и не допустить разрушающие факторы, с которыми можно столкнуться во время межпланетных путешествий.
На данный момент эксперимент «Фотон-МКС» завершен. Ученые выполнили задуманное и вырастили на борту МКС пятое поколение личинок дрозофил и четвертое поколение взрослых особей. Первые исследования такого плана специалисты начали проводить в 2014 году.
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