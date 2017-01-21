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Хакерский форум Darkode подвергся кибератаке

Неизвестные злоумышленники в результате кибератаки на хакерский форум Darkode получили доступ к личным данным пользователей. Каждый из пострадавших получил послание от хакеров, которые сообщили, что администрация ресурса не смогла обеспечить должной безопасности данных.

Хакерский форум Darkode подвергся кибератаке


Хакерский форум Darkode, который является копией сайта, закрытого в 2015 году ФБР, подвергся хакерской атаке. В результате в распоряжении злоумышленников оказались личные данные пользователей. При этом каждый из них получил послание от взломщиков, которые сообщили, что администрация форума не предоставила должной системы безопасности для информации, которая находится на сайте.

На данном форуме пользователи общались на тему последних новинок в мире вредоносного ПО, а также обсуждали слабые места в защите различных программ. Утечка данных вызывает особую обеспокоенность, как администрации ресурса, так и пользователей, которые применяли свои умения в незаконных целях, ведь информация, которая попала в руки взломщиков, может попасть в спецслужбы.


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