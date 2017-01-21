Ученые: Курение может привести к шизофрении‍

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 250 тыс. некурящих и 15 тыс. курящих добровольцев. Оказалось, что токсичные вещества, находящиеся в составе сигарет, воздействовали на психику людей, приводя к ряду психических заболеваний.Исследователи отметили, что представленный эксперимент подходит для людей, которые регулярно курят. Воздействие сигарет на психику людей без вредных привычек или изредка выкуривающих сигарету не изучалось.

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