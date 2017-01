Самой продаваемой игрой в США оказалась Call of Duty: Infinite Warfare

Примечательно, что Call of Duty: Infinite Warfare удалось занять первенство не только по итогам 2016 года, но и согласно показателям декабря. Впрочем, высокий спрос к проекту наблюдается едва ли не со времен его выхода. Что до годовых результатов, охватывающих все четыре квартала, то здесь на втором месте разместилась Battlefield 1, а тройку лидеров закрывает Tom Clancy’s The Division. В первой пятерке оказались такие проекты, как NBA 2K17 и Madden NFL 17. Call of Duty: Black Ops 3 несколько отстала от "коллеги" и заняла только восьмое место.Что до лидеров декабря, то здесь ситуация, за исключением нескольких участников, отличается. Вторую строчку занимает Final Fantasy 15, топ-3 завершается игрой Battlefield 1. В первую пятерку вошли все те же Madden NFL 1 и NBA 2K17, но в другом порядке.

