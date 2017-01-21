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Новый спутник ЕКА «Сентинел 2В» будет иметь «цветное зрение»

Новый спутник Европейского космического агентства (ЕКА) «Сентинел 2В», который планируется запустить в космос весной 2017 года, будет оснащен функцией «цветного зрения». Это гарантирует получение новых снимков высокого разрешения.

Новый спутник ЕКА «Сентинел 2В» будет иметь «цветное зрение»


Спутник «Сентинел 2В» планируется вывести на орбиту 7 марта. Он станет вторым спутником программы «Коперникус». Первый проект программы был запущен в 2014 году и сейчас он передает данные для сельского и лесного сектора разных стран. По словам авторов проекта, в нем будет создано пять космических кораблей, которые смогут не только мониторить состояние погоды и окружающей среды, а и прогнозировать крупные стихийные бедствия по всему миру.
Поскольку главной функцией спутника «Сентинел 2В» является мониторинг изменений на поверхности Земли и передача снимков, то новое «цветное зрение» позволит сделать передачу информации более точной, вплоть до мельчайших деталей.


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