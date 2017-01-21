Новый спутник ЕКА «Сентинел 2В» будет иметь «цветное зрение»

Спутник «Сентинел 2В» планируется вывести на орбиту 7 марта. Он станет вторым спутником программы «Коперникус». Первый проект программы был запущен в 2014 году и сейчас он передает данные для сельского и лесного сектора разных стран. По словам авторов проекта, в нем будет создано пять космических кораблей, которые смогут не только мониторить состояние погоды и окружающей среды, а и прогнозировать крупные стихийные бедствия по всему миру.Поскольку главной функцией спутника «Сентинел 2В» является мониторинг изменений на поверхности Земли и передача снимков, то новое «цветное зрение» позволит сделать передачу информации более точной, вплоть до мельчайших деталей.

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