Новый спутник ЕКА «Сентинел 2В» будет иметь «цветное зрение»

Новый спутник Европейского космического агентства (ЕКА) «Сентинел 2В», который планируется запустить в космос весной 2017 года, будет оснащен функцией «цветного зрения». Это гарантирует получение новых снимков высокого разрешения.
Спутник «Сентинел 2В» планируется вывести на орбиту 7 марта. Он станет вторым спутником программы «Коперникус». Первый проект программы был запущен в 2014 году и сейчас он передает данные для сельского и лесного сектора разных стран. По словам авторов проекта, в нем будет создано пять космических кораблей, которые смогут не только мониторить состояние погоды и окружающей среды, а и прогнозировать крупные стихийные бедствия по всему миру. Поскольку главной функцией спутника «Сентинел 2В» является мониторинг изменений на поверхности Земли и передача снимков, то новое «цветное зрение» позволит сделать передачу информации более точной, вплоть до мельчайших деталей.
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