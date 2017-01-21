Владельцы серверов Minecraft могли осуществить одну из наиболее мощных DDoS-атак

Владельцы серверов Minecraft могли являться организаторами одной из наиболее мощных DDoS-атак. Именно популярная игра могла стать причиной появления вредоносного ПО Mirai.
Популярная игра Minecraft могла спровоцировать возникновение мощной вредоносной программы Mirai. Американский репортер Брайан Кребс, который освещает события в сфере информационной безопасности, провел собственное журналистское расследование крупнейшей хакерской атаки, которая произошла в октябре 2016 года. Как известно, взлом стал причиной многих неполадок в сети интернет из-за атаки на сервера компании Dyn, которая поставляет сетевые сервисы. У большинства пользователей услугами данной фирмы возникли проблемы со входом на такие сайты, как Netflix, Reddit, Spotify и Twitter. В ходе расследования Кребса выяснилось, что программа Mirai, с помощью которой проводили взлом, появилась в 2014 году, когда особо популярной была игра Minecraft. Данное вредоносное ПО использовалось как оружие между владельцами серверов компьютерной игры.
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