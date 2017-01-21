Ученые получат возможность управлять мнением и решениями человека

Специалисты кафедры Саратовского технического государственного университета имени Гагарина на кафедре «Автоматизация, управление и мехатроника» сосредоточили свое внимание на изучении когнитивного шума – мозгового процесса, который позволяет сознанию человека переключаться на различные задачи. Согласно полученным данным, когнитивный шум является незаменимой частью мозговой деятельности любого человека и отвечает за определенную спонтанность в его поведении. Без этой характеристики представить себе творчество практически невозможно.Ученные Саратова стали первыми, кто научился измерять когнитивный шум. Хотя сама гипотеза о его существовании появилась уже достаточно давно.По методике саратовцев, становится возможным оценить личностные характеристики практически каждого человека, проанализировав при этом склонность к той или иной разновидности деятельности.

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