Количество банковских Android-вирусов может значительно увеличиться

Сотрудники Dr.Web сообщают, что в Сети опубликован исходный код, а также инструкции по использованию приложения, содержащего вредоносные вирусы, нацеленные на технику, которая работает на операционной системе Android. По словам экспертов, использование программ может спровоцировать увеличение количества троянов, поражающих основные платформы. Сообщается, что исходный код оказался в Интернете порядка месяца назад, однако только сейчас появились программы, созданные на его основе.Как утверждает Dr.Web, вредоносный файл имеет название Android.BankBot.149.origin, распространяющийся на программы в виде безопасного обеспечения. После запуска приложения банкер может запрашивать разрешения доступа к функциям девайса, а затем препятствует удалению. Сообщается, что вирус может перехватывать сообщения на мобильном устройстве, отслеживать местоположение пользователя и иметь доступ к списку контактов. Также троян может перехватывать номера банковских карт и сканирует платежный сервер.

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