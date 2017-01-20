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СМИ: Apple задержит выпуск новых iPad до осени 2017 года

Выход обновленной версии iPad от американского бренда Apple может быть задержан до осени 2017 года. Соответствующими сведениями с общественностью делится иностранное информационное издание DigiTimes.

СМИ: Apple задержит выпуск новых iPad до осени 2017 года

Изначально предполагалось, что iPad нового поколения увидят мир уже в марте 2017 года, но источники утверждают, что презентации устройства не следует ожидать ранее второй половины текущего года. Имеются данные, что Apple представит пользователям сразу три версии iPad, которые обзаведутся мониторами на 9,7, 10,5, а также 12,9 дюймов. Примечательно, что "яблочный" бренд намеревается расширить линейку планшетов с экраном от 10 дюймов и более, поскольку именно такие устройства пользуются наибольшим спросом в коммерческом секторе США.
При этом эксперты убеждены, что iPad на 10,5 и 12,9 находятся на стадии планирования и работа над ними начнется не ранее II квартала 2017 года. Среди причин переноса выхода планшетов источники называют низкие объемы выпуска гаджетов, производимых по 10-нанометровому техпроцессу.


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