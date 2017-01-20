Учёные узнали, как как защитить свою иммунную систему‍

Ученые из Университета Солка рассказали о том, как можно укрепить и защитить свою иммунную систему. По словам специалистов, за ее работу отвечает особый белок фосолипид скрамблз 1.
По словам специалистов, белок был выявлен в процессе поиска лекарства от болезни Альцгеймера. Ученым удалось установить, что данное соединение имеет свойство уничтожать бактерии нейродегенеративных болезней, которые, как правило, можно только купировать, а не вывести из организма полностью. Также специалисты отметили, что увеличение количества белковых соединений данного типа может существенно укрепить иммунную систему. Ученые отмечают, что большая часть проблем с иммунитетом связана именно с недостачей белковых соединений в организме. В ходе исследований, проведенных на лабораторных мышах, удалось установить, что в данном случае фосолипид скрамблз 1 играет достаточно важную роль, активизируя клетки, уничтожающие сторонние микроорганизмы.
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