Учёные узнали, как как защитить свою иммунную систему‍

По словам специалистов, белок был выявлен в процессе поиска лекарства от болезни Альцгеймера. Ученым удалось установить, что данное соединение имеет свойство уничтожать бактерии нейродегенеративных болезней, которые, как правило, можно только купировать, а не вывести из организма полностью. Также специалисты отметили, что увеличение количества белковых соединений данного типа может существенно укрепить иммунную систему.Ученые отмечают, что большая часть проблем с иммунитетом связана именно с недостачей белковых соединений в организме. В ходе исследований, проведенных на лабораторных мышах, удалось установить, что в данном случае фосолипид скрамблз 1 играет достаточно важную роль, активизируя клетки, уничтожающие сторонние микроорганизмы.

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