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В США создали АЭС на колесах длиной 30 метров

В США создали АЭС на колесах, длина которой составляет всего 30 м. Реактор может перевозиться при помощи грузовика, что обеспечивает высокую обильность высокопроизводительного источника питания.

В США создали АЭС на колесах длиной 30 метров

В случае успешного прохождения испытаний уже к 2026-му году может быть начата практическая эксплуатация таким мини-электростанций. Соответствующую информацию предоставили сотрудники компании-разработчика NuScale, ответственной за создание этого необычного продукта в сфере энергетики.

Подчеркивается, что новая АЭС может генерировать порядка 50 МВт. Данной мощности достаточно для обеспечения питания электричеством более тысячи отдельных домов. Сама она функционирует по принципу аналогичному тому, что используется в привычным АЭС, однако вместо создания отдельного здания для размещения модульного реактора конструкторы решили поставлять к месту назначения саму электростанцию, а не линии коммуникаций. Таким образом можно обойтись минимальным количеством инфраструктуры, что открывает новые возможности как в гражданской, так и в военной сферах. Создатели АЭС на колесах уточнили, что вместо стандартного замкнутого контура охлаждения, способного выйти из строй при малейшей неосторожности оператора во время эксплуатации, новый подвижный источник питания использует механизм естественной конвекции.

Чтобы выработать повышенное количество электричества может быть использована «батарея», состоящая из нескольких АЭС на колесах. Такой подход позволит избежать серьезных проблем в случае отказа одного из атомных генераторов, поскольку другие электростанции смогут взять дополнительную нагрузку на себя.


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