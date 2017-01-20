Ученые обнаружили бюджетный способ очистки воды от радиации

Проведенное исследование группы российских и американских ученых позволит применять бюджетный способ для очистки воды от радиации. Специалисты в процесс работы нашли метод с применением недорогих материалов.
Как оказалось, ученые из Казанского федерального университета и Университета Райса во время исследования обнаружили метод, помогающий недорого избавить воду от радиоактивных осадков. Сообщается, что данный способ предусматривает использование материалов на основе окисленного и модифицированного углерода. По словам специалистов, подобные средства могут поглощать стронций и цезий, а также токсичные микроэлементы. Согласно утверждениям Джеймса Тура и Айрата Димиева, авторов исследовательского проекта, подобные материалы могут поглощать радиоактивные элементы, например торий, уран и радий, поэтому они могут использоваться в процессе очистки воды от радиации. Сообщается, что в углеродах обнаружили несколько видов продуктов, состоящие из кокосового угля или же из шингита, природного материала. Подобные формы чаще всего используются, как добавка в различные буровые жидкости. Руководители исследования заявляют, что применение таких компонентов является бюджетным способом очистки воды.
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