Учёные рассказали, почему мужчины умирают раньше женщин‍

Как выяснилось, представители сильной половины человечества более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Также у мужчин выявлена предрасположенность к ряду других серьезных недугов, которые и служат причиной преждевременной кончины.В среднем во многих странах продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, когда как у женщин данный показатель достиг отметки в 73 года. При этом ученые подчеркивают, что в их выборке среди умерших от сердечно-сосудистых заболеваний представителей сильного пола только 30% употребляли алкоголь и курили.

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