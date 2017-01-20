Учёные рассказали, почему мужчины умирают раньше женщин‍

Ученые из США назвали причину, по которой мужчины, в среднем, живут меньше, чем женщины. Дело оказалось не во вредных привычках или в нежелании следить за своим здоровьем.
Как выяснилось, представители сильной половины человечества более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Также у мужчин выявлена предрасположенность к ряду других серьезных недугов, которые и служат причиной преждевременной кончины. В среднем во многих странах продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, когда как у женщин данный показатель достиг отметки в 73 года. При этом ученые подчеркивают, что в их выборке среди умерших от сердечно-сосудистых заболеваний представителей сильного пола только 30% употребляли алкоголь и курили.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172469-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.