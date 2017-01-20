Профессор назвал самое опасное животное‍ для жителей Австралии

Велтон взяла за основу данные SAHMRI (2000-2013 годы), поэтому исследование касается только животных, населяющих Зеленый континент.За отчетный период в результате нападения лошадей погибли 74 человека. 27 человек поразил яд пчел и змей, 19 убили крокодилы, 26- акулы. Ученую поразила статистика нападения многочисленных обитателей Австралии – ядовитых пауков. Несмотря на их количество, последняя смерть от укуса была зарегистрирована в 1999 году. За 10 лет пауки укусили всего 11 человек, но медикам удалось их спасти.Велтон ожидала увидеть на первом месте насекомых, но никак не лошадей. Статистика показала, что с национальной точки зрения оглашенные цифры ничтожно малы. К примеру, за отчетный период порядка 5 тыс. человек просто утонули.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172356-news.html