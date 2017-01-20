Учёные: большинство видов приматов находятся под угрозой исчезновения

По данным научного исследования, около 60 процентов видов приматов могут исчезнуть уже в ближайшие 25 лет, также снижается численность 75 процентов всех видов. Большая часть из них живут в Конго, Бразилии, Индонезии и на Мадагаскаре. Как сообщают учёные, причиной исчезновения приматов стала охота, при этом их убивают ради мяса и для продажи, а также уничтожение мест для их обитания.Всё больше сельскохозяйственных объектов строятся на местах обитания приматов, а потому им просто негде жить. На месте лесов появляются нефтедобывающие скважины и пастбища для выпаса скота.

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