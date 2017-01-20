В сети опубликовали видео прыжка с самого высокого здания в мире

В сети появилось видео прыжка с самого высокого здания в мире. В аннотации к ролику написало, что экстремалы спрыгнули с башни Бурдж-Халифа в Дубае.
На данный поступок решились Фред Фуген и Винс Реффет из Франции. Они же обнародовали ролик на своем канал на YouTube. По словам экстремалов, им удалось спрыгнуть с небоскреба, высота которого составляет более чем 800 метров. Для того, чтобы совершить прыжок, французы на протяжении недели тренировались в швейцарских Альпах, где прыгали примерно с такой же высоты. По словам бейсджамперов, благодаря решительному поступку им удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Примечательно, что ролик, обнародованный ими в интернете, доступен к просмотру в качестве Ultra HD 4K.
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