Флагманские смартфоны Pixel и Pixel XL от Google невозможно приобрести

Флагманские смартфоны Pixel и Pixel XL, разработанные компанией Google, невозможно приобрести в большинстве регионов мира. Данная ситуация возникла по причине того, что корпорация, отказавшись от сотрудничества с партнёрами, потеряла логистические каналы, а также доступ к сетям дистрибуции новых гаджетов.
Компания Google осенью минувшего года завершила партнерство с производителями смартфонов, а также закрыла линейку Nexus, под брендом которой были выпущены смартфоны и планшеты от HTC, Samsung, Huawei, Motorola, а также LG. Девайсы были изготовлены из высококачественных материалов, а также отличались ранним выпуском обновлений и приемлемой стоимостью. Линейка Nexus стала популярна у обычных пользователей, хотя изначально была создана для поддержки Android-разработчиков.
На замену Nexus пришли гаджеты Pixel и Pixel XL с производительной начинкой, качественной сборкой и высокой ценой, разработчиком которых стала сама компания Google. Однако практически невозможно приобрести новинку из-за трудностей, возникших по причине отказа корпорации от сотрудничества с партнёрами. Заказать смартфоны Pixel в США, при этом совершив предзаказ на март, можно только у одного оператора. В России, а также в других странах новые гаджеты не реализуются.
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