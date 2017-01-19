Флагманские смартфоны Pixel и Pixel XL от Google невозможно приобрести

Компания Google осенью минувшего года завершила партнерство с производителями смартфонов, а также закрыла линейку Nexus, под брендом которой были выпущены смартфоны и планшеты от HTC, Samsung, Huawei, Motorola, а также LG. Девайсы были изготовлены из высококачественных материалов, а также отличались ранним выпуском обновлений и приемлемой стоимостью. Линейка Nexus стала популярна у обычных пользователей, хотя изначально была создана для поддержки Android-разработчиков.На замену Nexus пришли гаджеты Pixel и Pixel XL с производительной начинкой, качественной сборкой и высокой ценой, разработчиком которых стала сама компания Google. Однако практически невозможно приобрести новинку из-за трудностей, возникших по причине отказа корпорации от сотрудничества с партнёрами.Заказать смартфоны Pixel в США, при этом совершив предзаказ на март, можно только у одного оператора. В России, а также в других странах новые гаджеты не реализуются.

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