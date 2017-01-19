Ученые: Поддержка близких может навредить человеку

Сообщается, что ученые решили проверить гипотезу, согласно которой поддержка близких и родственников может нанести вред здоровью человека. Результаты проведенного исследования продемонстрировали, что подобные действия становятся причиной появления различных изменений в психическом сознании индивида.Специалисты из США доказали, что постоянная поддержка родственников делает человека неспособным самостоятельно принимать решения в сложившихся ситуациях. Ученые не отрицают, что данные действия могут подбодрить индивида, однако не нужно делать такое отношение некой системой. Отмечается, что из-за «одобрительного слова» человек может закрыться, стать более сдержанным, дабы не демонстрировать перед близкими свои слабости.

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