В 2017 году ученые получат 460 млн долларов на вакцину от болезней будущего

Со слов Джереми Фаррара, представителя британской организации, проект был предложен еще в 2015 году, но только сейчас им заинтересовалось правительство Норвегии, Германии, Японии и фонд Мелинды и Билла Гейтс. На выделенные средства ученые создадут вакцины, которые в будущем смогут предотвратить пандемию. Все препараты пройдут необходимые тестовые испытания.Сейчас в мире остро стоит проблема оперативного создания препаратов от вирусов, поэтому предложенный проект пришелся как нельзя кстати. В 2003 году ученые создали вакцину rVSV, воздействующую на вирус Эболы. Из-за отсутствия рентабельности, ее заморозили. В тоже время были разработаны еще 7 препаратов, на разработку которых ушел 1 млрд долларов.Из-за отсутствия финансирования, бюрократических проволочек, rVSV не могла быть запущена в производство. В результате от Эболы успели погибнуть 11 тыс. больных. Осознав масштаб бедствия, власти решили заранее финансировать разработку вакцин, чтобы в будущем избежать массовой смерти людей.

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