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В 2017 году ученые получат 460 млн долларов на вакцину от болезней будущего

В 2017 году ученые получат 460 млн долларов на разработку вакцины, которая защитит человечество от болезней будущего. Специалисты Wellcome Trust считают, что реализация глобального проекта позволит предотвратить внезапно вспыхнувшие эпидемии, как это было с Эболой, которая застала человечество врасплох.

В 2017 году ученые получат 460 млн долларов на вакцину от болезней будущего


Со слов Джереми Фаррара, представителя британской организации, проект был предложен еще в 2015 году, но только сейчас им заинтересовалось правительство Норвегии, Германии, Японии и фонд Мелинды и Билла Гейтс. На выделенные средства ученые создадут вакцины, которые в будущем смогут предотвратить пандемию. Все препараты пройдут необходимые тестовые испытания.

Сейчас в мире остро стоит проблема оперативного создания препаратов от вирусов, поэтому предложенный проект пришелся как нельзя кстати. В 2003 году ученые создали вакцину rVSV, воздействующую на вирус Эболы. Из-за отсутствия рентабельности, ее заморозили. В тоже время были разработаны еще 7 препаратов, на разработку которых ушел 1 млрд долларов.

Из-за отсутствия финансирования, бюрократических проволочек, rVSV не могла быть запущена в производство. В результате от Эболы успели погибнуть 11 тыс. больных. Осознав масштаб бедствия, власти решили заранее финансировать разработку вакцин, чтобы в будущем избежать массовой смерти людей.


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