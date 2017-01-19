Модель Виктория Одинцова порадовала поклонников откровенным видео











Виктория Одинцова стала более узнаваемой после съёмок в клипе российского исполнителя Егора Крида на песню "Мне нравится". Число подписчиков её блога заметно увеличилось, поклонники стали следить за снимками модели.Недавно Виктория Одинцова вернулась из отпуска, проведённого в ОАЭ. По возвращению она опубликовала в своём блоге видео длительностью в 40 секунд, где эффектно вышла из бассейна одного из отелей Дубае в розовом купальнике с глубоким декольте.

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