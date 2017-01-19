Ученые: Российское «космическое электричество» завершит эру углеводородов‍

Ученые из института Роскосмоса ЦНИИмаш планируют создать космическую электростанцию. Свои разработки российские специалисты презентуют на Академических чтениях по космонавтике.
Исследователи планируют разместить пилотную КСЭС мощностью до 10 кВт на корабле «Прогресс» или специализированной платформе. При удачной реализации проекта стоимость электроэнергии станет дешевле земной и приведет к концу эпохи углеводородов.
Сергей Богачев, ученый Физического института имени Лебедева РАН, считает проект нереалистичным, так как при его реализации встает несколько вопросов: передача энергии на Землю, разница в КПДД космических и земных батарей. Он также рассказал, что подобные технологии давно используются, но только направлены они на работу космических аппаратов.
Несмотря на трудности, ученые считают, что передать электричество на Голубую планету все-таки можно. Для этого есть сразу два метода: лазерный луч и сверхвысокочастотное электромагнитное излучение. Чтобы принять энергию, на Земле нужно будет построить специальный приемник. Над его созданием уже работают эксперты из США и Японии.
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