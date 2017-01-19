Ученые: Российское «космическое электричество» завершит эру углеводородов‍

Исследователи планируют разместить пилотную КСЭС мощностью до 10 кВт на корабле «Прогресс» или специализированной платформе. При удачной реализации проекта стоимость электроэнергии станет дешевле земной и приведет к концу эпохи углеводородов.Сергей Богачев, ученый Физического института имени Лебедева РАН, считает проект нереалистичным, так как при его реализации встает несколько вопросов: передача энергии на Землю, разница в КПДД космических и земных батарей. Он также рассказал, что подобные технологии давно используются, но только направлены они на работу космических аппаратов.Несмотря на трудности, ученые считают, что передать электричество на Голубую планету все-таки можно. Для этого есть сразу два метода: лазерный луч и сверхвысокочастотное электромагнитное излучение. Чтобы принять энергию, на Земле нужно будет построить специальный приемник. Над его созданием уже работают эксперты из США и Японии.

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