Компании Apple и Amazon.com заключили соглашение о дистрибуции аудиокниг

Руководители компания Apple и Amazon.com заключили контрактные соглашения, согласно которым они обязуются распространять и поставлять аудиокниги друг друга. Члены Европейской комиссии одобрили подобное решение.
Сообщается, что члены Европейской комиссии посчитали правильным решение двоих компания Apple и Amazon.com заключить договоренности касательно дистрибуции аудиокниг, так как подобная деятельность может усилить существующую конкуренцию на рынке. Примечательно, что руководители корпораций договорились о проведении совместной деятельности распространения контента еще в 2008 году, однако в 2017 решили закрепить договоренности окончательно. Ранее утверждалось, что представители Apple и Amazon.com заключили соглашения о совместной деятельности после того, как Audible согласилась поставлять аудиокниги лишь платформе iTunes Store, а руководители «яблочной» корпорации стали покупать продукцию только этой компании. Члены Еврокомиссии просмотрели данное соглашение и посчитали его достаточно правильным, так как организации смогут приобретать файлы у альтернативных поставщиков.
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