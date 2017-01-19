Россияне лишаются паролей в Сети из-за вредных привычек

Россияне лишаются паролей в социальных сетях из-за вредных привычек и неаккуратного отношения к собственным аккаунтам. По мнению исследователей из «Лаборатории Касперского», лишь 35% жителей России «усложняют» себе жизнь составлением надежных паролей, а 8 % россиян и вовсе имеют один пароль для всех учетных записей.
Компанией B2B International по запросу «Лаборатории Касперского» провела исследование, в котором было опрошено более одной тысячи россиян и свыше 12 тысяч пользователей в 21 стране мира. Оказалось, что россияне лишаются своих паролей в Сети из-за вредных привычек составлять простые комбинации и пользоваться ими в разных случаях. Например, усложняют свои пароли комбинированием прописных и заглавных букв лишь 30% опрошенных россиян, а нецифровые и небуквенные символы применяют для составления защиты всего 23% граждан.
Примечательно, но тот факт, что пароль должен быть сложным признается всеми пользователями без исключения. Так, 50 % опрошенных россиян считают, что особенно сложным должен быть пароль в системе онлайн-банкинга, 34% пользователей предпочитают составлять сложные пароли для социальных сетей и 31% российских фолловеров уверены, что усложнять следует и вход в личные кабинеты в интернет-магазинах. Более того, исследование показало, что россияне очень небрежно относятся к своим паролям. Многие рассказывают их друзьям, членам семьи и знакомым, а также записывают на бумаге, что, в конечном итоге, может привести к утечке информации.
По словам экспертов «Лаборатории Касперского», сегодня мы доверяем интернету слишком много конфиденциальной информации и поэтому пароль должен быть очень сложным и надежным. Между тем россияне никак не могут отказаться от своих вредных привычек, и поэтому подвергают риску свои аккаунты.
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