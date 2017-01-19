Разработан прибор для поддержания зрения астронавтов в норме

В рамках проекта ученые задействовали пять мужчин и три женщины, которым для профилактики повторного появления опухолей мозга установили резервуар Оммайя. Последний помещают в желудочки головного мозга с целью периодических инъекций лекарств. Испытуемых несколько раз на протяжении 20 секунд подвергали воздействию невесомости. Оказалось, что в это время у человека заметно возрастает внутричерепное давление, оказывающее воздействие на заднюю стенку глаза, что служит причиной деградации зрения и в земных условиях.Чтобы сократить негативное воздействие невесомости эксперты предлагают применять прибор, способный обеспечить отрицательное давление в области таза. Кровь в итоге приливает в данную часть тела, а внутричерепное давление понижается. Использовать методы могут астронавты во время длительных полетов, но только во время сна, поскольку в период бодрствования это неудобно.

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