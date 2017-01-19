Ученые РФ и США заморозят мышей в космосе‍

Опыты с грызунами планируется проводить в рамках проекта Rodent Research, который позволит не только определить реакцию живого организма на воздействие отрицательных температур в космосе, но и узнать о последствиях подобного влияния. Ученые отмечают, что эксперимент будет проходить в 2017 году сразу после доставки на орбиту новой смены астронавтов.Ирина Огнева, которая является главной отдела биофизики клетки ИМБП РАН, отметила, что определить точные последствия воздействия низких температур на органику можно только опытным путем. По ее словам, заморозка в состоянии невесомости может изменить процесс структурного мутирования клеток, что приведет к неизвестному науке результату.Мыши проведут в космосе тридцать дней, после чего вернутся в руки ученых, которые будут изучать биологические изменения в их организмах. В будущем также планируется провести ряд опытов на птицах и холоднокровных животных.

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