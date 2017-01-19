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В Final Fantasy XV появится возможность самому снимать фотографии‍

В новой части игры Final Fantasy XV игрок получит возможность самостоятельно снимать фотографии. Об этом рассказал разработчик компьютерной игры, японская студия Square Enix.

В Final Fantasy XV появится возможность самому снимать фотографии‍

Возможность снимать собственные фотографии в игре Final Fantasy XV станет главным обновлением. Теперь ключевое занятие Промпто сможет выполнять и Ноктис, но только за пределами поля боя, а во время битвы нужно будет перекладывать эту миссию на побратима. Новая версия Final Fantasy XV от студии Square Enix станет доступна для скачивания 24 января.
Разработчик еще до наступления праздников анонсировал выход нового контента, который станет доступен уже с первым обновлением. Таким образом, в Final Fantasy XV появится карнавал Moogle Chocobo, за участие в котором игрок гарантированно получит рамку для фотографий и особенный костюм для Ноктиса. Производитель обещает в будущем регулярно выпускать патчи для Final Fantasy XV, которые принесут изменения в 13 главе и возможность ведения игры за женского персонажа. Представители студии Square Enix еще не сообщают дату обновления сюжетных DLC.


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