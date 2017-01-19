Ученые: Пережевывание пищи способствует созданию иммунной системы во рту

Международная группа ученых из Великобритании и США пришла к выводу, что пережёвывание пищи помогает создать во рту особую иммунную систему. Она укрепляет организм и способствует противостоянию болезням.
Ученые из ведущих университетов Великобритании и США в ходе недавнего исследования установили, что тщательное пережевывание пищи может защитить людей от болезней. Этому способствует особая иммунная система, которая вырабатывается во рту во время еды.
Основу этой защитной функции организма составляет особая иммунная клетка, которая возникает в ротовой полости при пережевывании пищи. Она способна бороться с бактериальными, а также грибковыми инфекциями, которые часто проникают в организм через рот. Ученые установили, что иммунитет поддерживается благодаря полезным веществам, однако на сопротивляемость организма влияет и само питание.
Ученые сообщают, что в других системах и частях организма человека, например, на коже, клетки вырабатываются лишь при наличии «хороших» бактерий. Ранее в научном сообществе было принято считать, что во рту они образуются по такой же схеме. Однако новое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Immunity, позволило расширить представление специалистов о данном процессе. В статье, которая вышла в данном издании, ученые рассказали о новом открытии, которое показало на примере мышей, что рост иммунных клеток в ротовой полости происходит при пережевывании любой пищи.
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