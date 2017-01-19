Стала известна причина превращения покрытой лесами Сахары в пустыню

Ученые из штата Аризонского университета в ходе продолжительных исследований выяснили причину, по которой известная на весь мир своим жесткими условиями Сахара превратилась в пустыню. Несколько тысяч лет назад эта местность была полностью покрыта саванной и лесами.
Ведущие ученые из США пришли к единому мнению, что Сахара преобразовалась в одну из самых безжалостных пустынь на Земле из-за глобального изменения климата на территории Северного полушария. Данную территорию люди начали покидать около восьми тысяч лет назад даже несмотря на то, что здесь обитали животные, росли деревья и была пресная вода. До того момента в Сахаре человек занимался охотой на диких животных и собирательством.
Ученые исследовали морские отложения, собранные у побережья Западной Африки, в результате чего пришли к выводу, что картина восемь тысяч лет назад круто поменялась – наступил засушливый климат. Эти изменения на Земле вызваны глобальным похолоданием из-за колебания Мезокко. В результате этого в Сахаре была уничтожена вся растительность, что и породило засуху на тысячи лет.
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