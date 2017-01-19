Microsoft добавит Cortana на экран блокировки Android

После небольшого свайпа будет осуществлен переход к ассистенту, который, в свою очередь виджет заменит быстрый доступ к поисковым службам Google, при этом будут сохранены уведомления всех остальных приложений и привычный всем экран блокировки Android. На сегодняшний день обновление в стадии бета-тестирования в магазине Google Play, а уже спустя несколько недель ожидается релиз новой функции.Корпорация Microsoft в минувшем году списала покупку Nokia на расходы и продала бизнес финским инвесторам. Для компании перестала быть приоритетным направлением платформа Windows Phone - через собственные облачные сервисы Microsoft планирует захватить мобильный рынок.

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