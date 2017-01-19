Ученые рассказали, как похудеть во сне

Ученые сообщают, что правильно работающие системы организма могут контролировать процессы похудения даже во сне человека. Данный факт, приводимый специалистами из Британии, подтвержден результатами эксперимента.
Британские ученые заявили, что человек может похудеть даже во сне благодаря некоторым симбиотическим организмам в кишечнике. Это возможно только при условии положительной среды для жизни этих микроорганизмов. Ученые провели эксперимент, во время которого использовались некоторые лекарственные препараты и изучалось их влияние на кишечный микробиом. Оказалось, что препарат антипсихотик рисперидон оказывает крайне неблагоприятное влияние на кишечник, разрушая естественный баланс, который поддерживает жизнь данных микроорганизмов и многих других важных систем. Ученые отметили, что употребление данных препаратов может спровоцировать набор лишнего веса. Также специалисты выделили, что при кишечном балансе естественные микроорганизмы могут заставлять организм худеть даже во время сна, так как правильно выполняют свои обязанности по поддержанию иммунитета кишечника. Эксперты предупреждают, что при дисбалансе в кишечнике от лишнего веса не помогут даже изнурительные физические тренировки.
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