В марте 2017 года Nintendo выпустит Super Mario Run на Android

Компьютерная игра Super Mario Run от компании Nintendo в марте 2017 года появился в открытом доступе для владельцев устройств, функционирующих на базе Android. Об этом японский производитель сообщает на своей странице в сети Twitter.
Согласно обнародованным недавно данным, что в марте текущего года скачивания станет доступна компьютерная игра Super Mario Run на Android. Производством новинки занимался разработчик Nintendo. Приложение Super Mario Run для системы iPhone вышло еще в декабре 2016 года. Эксперты сообщают, что выход новинки не принес компании Nintendo ожидаемой прибыли. Только 8% из скачавших приобрели игру за средства, а стоимость акций японской фирмы упали в цене на 11%. Между тем, это не помешало специалистам компании заняться разработкой новой игры, получившей название Super Mario Odyssey. Она порадует улучшенной графикой и новыми возможностями. Дебютировать игра должна на готовящейся к премьере консоли Switch.
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