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Компания Onda выпустила планшет «два в одном» V10 Pro

Компания Onda выпустила планшет «два в одном» V10 Pro. Гаджет использует две программные платформы.

Компания Onda выпустила планшет «два в одном» V10 Pro


Новинка оснащена процессором MediaTek MT8173, оперативной памятью на четыре ГБ, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11ac, камерой с 2- и 8-мегаписельными матрицами, приемником навигационной системы GPS и 10,1-дюймовым сенсорным экраном с разрешением в 2560х1600 мегапикселей.
Кроме того, дополнительная клавиатура позволяет превращать Onda V10 Pro в компактный ноутбук. Ёмкость аккумулятора равна 6600 мАч. Вес устройства составляет 576 грамм. Идентификация пользователя происходит с помощью дактилоскопического сенсора, что интегрирован в «домашнюю» папку.


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