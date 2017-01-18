Ученые: Ревнивые люди склонны ярко одеваться

Ученые из Сингапура выяснили, что любовь к неординарной и яркой одежде проявляется в большей мере у ревнивцев, чем у тех, кто таковыми не является. Специалисты доказали это опытным путем.
По утверждениям ученых, это абсолютно логично, ведь те, кто ревнует своего партнера скорее всего не получают достаточного внимания, от того и стараются привлечь его за счет яркости – купить эффектную одежду «сочных» цветов, броскую бижутерию, большие и дорогостоящие солнцезащитные очки, «приметные издалека» аксессуары. Но, как ни странно, выбирая запоминающиеся яркие вещи, ревнивый человек все же отдаст предпочтение спокойным пастельным тонам и ненавязчивой обстановке, если речь идет, допустим, о его «личном пространстве», таком ка спальня. Специалисты отмечают, что полученные итоги их наблюдений плотно переплетены с маркетингом. Теперь, создавая рекламу, можно использовать эти знания, потому как границы ревности необъятны на самом деле, ведь дело не ограничивается романтикой – это чувство можно испытывать не только к партнеру, но и к брату или сестре, родителям, «борясь» за их внимание, детям (особенно у разведенных родителей). Даже между сотрудниками под руководством одного начальника зачастую появляются эти не очень позитивные эмоции.
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