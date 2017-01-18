Ученые узнали, что происходит внутри торнадо

Ученые нашли так называемую «смертельную зону» торнадо. Оказалось, что внутри температуру воздуха можно сравнить с температурой на вершинах высоких гор. Она резко падает, при этом содержание кислорода сильно понижено.Внимание специалистов привлекло торнадо, которое было зафиксировано в Небраске летом 1955 года. Тогда местные жители спасались от него в большом каменном здании. В тот момент, когда вихрь проходил прямо над ними, температура воздуха сильно понизилась, а дышать стало тяжелее. Причина такого явления не выяснена до сегодняшнего дня.Ученые выяснили, что в тот день температура воздуха составляла около 30 градусов тепла, а внутри торнадо она понизилась до 12 градусов. В центре вихря плотность воздуха была ниже на 20%, чем наверху. В этом месте специалисты и зафиксировали «смертельную зону». Альпинисты, находясь на высоте 8 тысяч метров над уровнем моря, испытывают похожие ощущения дискомфорта.

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