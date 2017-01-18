Учёные: Привычка постоянно проверять телефон вызывает сбои в организме

Ученые из Великобритании доказали, что привычка постоянно проверять сообщения в смартфоне сказывается негативно не только на работу мозга. Чрезмерное взаимодействие с гаджетом сбивает биоритмы человека.
Технологии в этом веке развиваются намного быстрее, чем предполагалась ранее. Из-за такой скорости люди не могут адаптироваться к их правильному использованию. По всему миру полно пользователей, которые чуть ли не ежеминутно проверяют почту или другие обновления в своем смартфоне. Ученые доказали, что негативное влияние оказывается на человека не только при постоянной работе с гаджетом, но и при коротких взаимодействиях. В последнее время участились случаи, когда пользователь не может вспомнить о чем-то из-за того, что отвлекся на смартфон. Ученые смогли объяснить такой феномен. Подобное взаимодействие сбивает работу всех систем организмов и ухудшает свойства кратковременной памяти. По мнению специалистов, рассеянное внимание - это лишь меньшее из зол. Чем дольше человек уделяет внимания смартфону, тем больше вероятность вредного воздействия на мозг.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171325-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.