Учёные: Привычка постоянно проверять телефон вызывает сбои в организме

Технологии в этом веке развиваются намного быстрее, чем предполагалась ранее. Из-за такой скорости люди не могут адаптироваться к их правильному использованию. По всему миру полно пользователей, которые чуть ли не ежеминутно проверяют почту или другие обновления в своем смартфоне.Ученые доказали, что негативное влияние оказывается на человека не только при постоянной работе с гаджетом, но и при коротких взаимодействиях. В последнее время участились случаи, когда пользователь не может вспомнить о чем-то из-за того, что отвлекся на смартфон. Ученые смогли объяснить такой феномен. Подобное взаимодействие сбивает работу всех систем организмов и ухудшает свойства кратковременной памяти.По мнению специалистов, рассеянное внимание - это лишь меньшее из зол. Чем дольше человек уделяет внимания смартфону, тем больше вероятность вредного воздействия на мозг.

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