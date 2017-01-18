Ученые: Частый секс полезен беременным

Исследователи Калифорнийского научного университета завершили исследования по определению коэффициента полезности максимального секса для молодых женщин, стремящихся забеременеть. Как выяснилось, с момента установления факта зачатия плода необходим максимальный секс, причём по нарастающей, вплоть до семи месяцев. В уникальном эксперименте принимали участие 200 молодых пар, проживающих в малых городах Соединенных Штатов. Было установлено, что предельное число занятий сексом до и после зачатия очень полезны. При желании женщины забеременеть активный секс приводит впоследствии к естественному и здоровому протеканию беременности. Это связано с тем, что организм женщины с 1 по 9 месяц развития плода проходит через своеобразную эволюцию, полностью перерождаясь.В это время повышается иммунная система, а частый секс с одним и тем же партнёром снижает у женщины возможность преэклампсии (нарушения раннего развития плода). В тоже время сексологи указывают, что если женщина активно использует контрацептивы и занимается сексом с одним и тем же партнёром, то при вмешательстве другого мужчины в ряде случаев контрацептивы не помогают, так как «чужой» белок, неадаптированный к среде полового органа женщины, преодолевает барьеры, выстраиваемые современными контрацептивами.

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