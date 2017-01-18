Неандертальцы коллекционировали необычные камни – Ученые

Группа международных ученых в ходе экспедиции в горной местности Хорватии, исследовав древние пещеры, обнаружили в них известковые камни, которые не являются типичными для данной местности. В связи с этим было сделано открытие о том, что неандертальцы благодаря мышлению, были способны включать необычные объекты в сферу своей культуры. Имевшие необычный вид предметы собирались в пещерах Хорватии, а затем складировались, формируя коллекции. Во французском журнале Comptes Rendus Palevol размещены материалы исследований, которые описывают внешний вид камней, которые заинтересовали древних людей.Помимо известняка, были обнаружены ракушки, орлиные когти и другие предметы, которые могли вызвать любопытство неандертальцев. Открытие коллекции известковых камней не столь значительно, как наскальные рисунки, обнаруженные в пещерах во Франции, но тем не менее, как заявляют исследователи, информация добавляет знания, указывающих, как развивалось человечество.

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