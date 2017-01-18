Рендер смартфона Google Pixel 2 появился в Сети

Корпорация Google заявила о скором производстве следующей модели смартфона Pixel, речь идёт о модели с индексом "2". Ранее, в ноябре 2016 года, мировому сообществу представили две новинки - Pixel и Pixel XL.
Во всемирной сети интернет размещена информация следующей новинки компании Google - смартфона Pixel 2. Речь идёт о гаджете, который должен иметь доступные ценовые характеристики ввиду провала двух первых моделей: Pixel и Pixel XL. По мнению экспертов, новый смартфон находятся в стадии завершения его создания, так как в Сети, на официальном сайте компании Google появились первые изображения новинки. Дизайн сохранён на 90%, но на этот раз имеется и задние стекло. В верхней части размещена основная фотокамера с ксеноновой вспышкой и дактилоскопический датчик, а в нижней части гаджета разместили логотип компании.
Алюминиевые рамки вокруг дисплея выглядят широкими, а под экраном расположены два фронтальных динамика. В гаджете размещена ион-литиевая батарея, есть разъём для наушников. Клавиши управления и питания имеют стандартную версию, они находятся в правой верхней части смартфона.
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