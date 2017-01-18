Компания Microsoft: Искусственный интеллект должен помогать людям, а не угрожать им

Гендиректор корпорации Сатья Наделла заявил, что ИИ должен улучшать жизни людей. Он считает, что производителю гораздо выгоднее повышать продуктивность своих сотрудников, чем заменять их на машины, ведь преимущества человека перед ИИ очевидны. Таким образом, представители компании Microsoft надеются, что инновационные технологии позволят человеку использовать свое время более эффективно.Напомним, недавно корпорация Microsoft купила ИИ-стартап Maluuba, алгоритмы которого позволяют распознавать естественную речь.

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