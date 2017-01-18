Медики рекомендуют женщинам употреблять фолиевую кислоту

Суть исследования заключалась в том, что некоторые женщины ежедневно принимали фолиевую кислоту в определенных дозах. Другая часть испытуемых этот витамин не принимала. При сравнении данных, у женщин, принимающих витамин, родилось в несколько раз меньше отстающий в развитии детей.Оказывается, недостаток производных фолиевой кислоты провоцируют отставание в развитии нервной трубки плода, что влечет за собой паталогию развития мозга, черепа, позвоночника, а следствие – рождение ребенка-инвалида и в худшем случае смерть.Рекомендации врачей относительно приема фолиевой кислоты распространяются на всех женщин репродуктивного возраста, а не только беременных или планирующих беременность. Поводом такой рекомендации послужила статистика, судя которой беременность женщин наступала незапланированно.

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