Китайские разработчики готовятся представить новый суперкомпьютер. Презентация прототипа устройства мощностью в один эксафлопс состоится уже в этом году.
Соответствующее заявление сделал инженер Национального исследовательского центра параллельной вычислительной техники и технологий КНР Чжан Тин. По его словам, производство нового суперкомпьютера должно завершиться лишь к 2020 году. Новый аппарат будет в 200 раз мощнее современного чемпиона - Sanway TaihuLight, который, на данный момент, является самым производительным в мире. Его скорость равна 93 петафлопс (10 в 15 степени вычислений в секунду). В ноябре прошлого года он возглавил 500 самых мощных компьютеров в мире. В то же время, разработчики надеются, что с появлением нового суперкомпьютера Sanway TaihuLight останется далеко позади.
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