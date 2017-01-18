«Кошмарная» бактерия стала опаснее, чем считалось – Ученые

Открытая недавно антибиотикорезистентая бактерия, называемая среди учёных всего мира «кошмарной», оказывает эффективное противостояние известным антибиотикам и получает всё большее распространение. Становятся известны новые подробности о специфике поведения данных микроорганизмов. По состоянию на январь 2017 года ни один из самых эффективных современных лекарственных препаратов не может противостоять этим бактериям. Как удалось установить в ходе лабораторных опытов, микробы намного ужаснее, чем это было изложено в теоретических предпосылках.Антибиотикорезистентная бактерия успешно противостоит наиболее распространённым в Европе, США, Азии, Австралии и России антибиотикам. В последнее время она приобрела определенную динамику «разгона». Исследователи Гарвардского университета (США) объявили, что данный вид бактерии способен обучаться, в этом состоит уникальность «кошмарной» бактерии. Она активно двигается и размножается. Отмечено быстрое распространение инфекции, которые пока не поддаётся лечению.

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